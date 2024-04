Confiantes, rubro-negros apostam em título do Vitória na Fonte Nova | A TARDE

O Vitória fez o dever de casa no jogo de ida da final do Campeonato Baiano e venceu o Bahia de virada, o que garantiu a vantagem de jogar pelo na partida de volta. O cenário é favorável e a confiança no 30º título estadual alcançou os torcedores.

O rubro-negro Aurino Freitas, 58, contou ao Portal A TARDE como acha que o Vitória deve se comportar em campo, num estádio onde só haverá torcedores do Bahia. Para ele, o momento de recuar o time é apenas nos minutos finais, caso a vantagem ainda esteja de pé.

"A expectativa é a melhor possível. A gente ganhou, fez o resultado em casa, mas só que é clássico. Clássico é clássico. Vai ser uma guerra lá também, porque eles vão com torcida única. E assim, um empate vale pra gente, mas a gente não pode entrar também recuado em cima desse resultado. A gente tem que jogar, neutralizando eles, indo para cima, para tentar fazer um gol. Perto de terminar, faltando 15 minutos, 20 minutos, pode ser até que jogue pelo resultado”, afirmou o torcedor.

Para João Pedro, 17, a confiança se estende para o trabalho do técnico Léo Condé, que segundo ele, deve acabar com a seca de títulos estaduais do Leão. "Eu estou confiante, eu estou crendo que Léo Condé tem um plano. Então domingo eu acredito que a gente vai ser campeão, de fato”, disse ao Portal A TARDE.

Isaque, 22, por sua vez, está tão confiante que acha que o título será confirmado sem sofrimentos. Além disso, mesmo sendo jogo de torcida única do Bahia, afirmou que estará presente no estádio. "Acho que vai ser tranquilo, porque o Bahia deve entrar nervoso pela forma como perdeu o primeiro jogo, depois de estar ganhando por 2 a 0. E eu vou estar lá na Fonte Nova”, garantiu o rubro-negro.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Para ficar com o título, o Vitória só precisa de um empate. Caso perca por dois ou mais gols de diferença, o Bahia levanta a taça. Em caso de derrota por um gol de diferença, o campeão será decidido nos pênaltis.