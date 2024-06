Duelo de Veteranos: Luiz Adriano e Love buscam reencontrar a boa fase | A TARDE

Neste sábado, às 16h, no Barradão, Luiz Adriano e Vágner Love, se enfrentarão em meio a uma fase complicada para ambos. Luiz Adriano, no Vitória, e Vágner Love, no Atlético-GO, refletem o momento de baixa de suas equipes no Campeonato Brasileiro.

Ambos os atletas carregam o peso da expectativa das torcidas, ansiosas por momentos de brilho como os vividos em outros tempos de suas carreiras. No entanto, a realidade atual revela um cenário desafiador, onde a idade avançada tem cobrado seu tributo e tornado mais esporádicos as boas atuações dos atletas, deixando os dois no banco de reservas e enfrentando uma seca de gols que já dura dois meses.

Leia mais:

Vitória x Atlético-GO: Onde assistir e prováveis escalações

Luiz Adriano, com seus 211 gols na carreira, na temporada atual balançou as redes apenas uma vez, na partida contra o Treze, pela Copa do Nordeste, e já Vágner Love, à beira de alcançar a marca dos 400 tentos com seus 398 gols, tem uma marca melhor, mas abaixo do que o atleta demonstrou durante toda a carreira, com apenas seis gols marcados no ano.

O confronto direto pode ser a oportunidade perfeita para ambos tentarem reencontrar o caminho das redes e, quem sabe, ajudar seus times a reverterem a má fase.

As duas equipes têm campanhas muito parecidas na competição, com o mesmo número de derrotas, empates e saldo de gols. A única diferença é que o Vitória marcou mais gols, o que colocou o time na 18ª posição, enquanto o Dragão está na 19ª colocação.



