Eduardo desfalca o Vitória contra o Mirassol

Peça importante na criação do meio de campo do Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Eduardo vai desfalcar o time no duelo contra o Mirassol, em confronto programado domingo,7, às 19h, em Mirassol. O meia recebeu o terceiro cartão amarelo, configurando em suspesnão automática, no empate em 1 a 1 com o ABC.

Sem Eduardo, o treinador João Burse, que ainda não perdeu nenhuma partida no comando da equipe, deve optar pela entrada do meia Gabriel Honório ou até Zé Vitor, ambos recém-contratados pela diretoria do Rubro-Negro para a fase final da Terceirona.

O Rubro-Negro volta aos treinamentos nesta segunda-feira, 1º, visando esse confronto que pode traçar o caminho do Leão para classificação ou eliminação na primeira fase da competição.

O Vitória ocupa décima colocação com 23 pontos conquistados contra 25 do Aparecidense, que é oitavo com 25 pontos conquistados.