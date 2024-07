Em reapresentação do Vitória, Willian Oliveira treina normalmente

Treino do Vitória nesta terça-feira, 25 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo, 23, e folga no São João, o Vitória se reapresentou nesta terça-feira, 25, e iniciou a preparação para encarar o Fluminense. Substituído com dores no joelho, o volante e artilheiro do Rubro-Negro no Brasileirão, Willian Oliveira, treinou normalmente com o elenco.

A primeira atividade após o aquecimento foi específica para os zagueiros com orientação de dois assistentes, enquanto Thiago Carpini comandou finalização com outro grupo. Na sequência, o treinador dividiu o elenco em dois grupos e orientou um trabalho tático revezando os jogadores.

Recuperado da tendinopatia, o atacante Janderson foi liberado para os treinos. Yuri Castilho e Bruno Uvini fizeram corrida na esteira, enquanto Everaldo cumpriu mais uma etapa dos exercícios para reforço muscular. Camutanga permanece em tratamento do edema no joelho direito. O volante Ricardo Ryller, novo reforço da equipe, realizou exames médicos.

O confronto entre Vitória e Fluminense, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h de quinta-feira, 27, no Maracanã, no Rio de Janeiro.