Atacante é afastado e não deve atuar mais pelo Vitória

Luiz Adriano só marcou um gol em 13 jogos pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após ser titular na partida contra o RB Bragantino pelo Brasileirão, a diretoria do Vitória decidiu afastar o centroavante Luiz Adriano da equipe principal. A informação foi divulgada pelo portal ge. A diretoria preferiu antecipar o processo antes da abertura da janela de transferências do mês de julho.

De acordo com a publicação, o presidente Fábio Mota liberou o jogador para voltar para casa e já iniciou as tratativas para a rescisão de contrato ocorrer de maneira amigável entre as partes. A negociação com o estafe do atleta será feita pelo executivo de futebol Ítalo Rodrigues.

Luiz Adriano chegou ao Vitória em março. Em 13 jogos disputados, ele marcou apenas um gol. O camisa 12 tem contrato com o rubro-negro baiano válido até o fim de 2024 e já atuou por oito partidas na Série A. Com isso, ele só poderá atuar no Brasil em outras divisões nacionais (Séries B, C ou D) ou no futebol do exterior.

Além de Internacional e Palmeiras, o experiente jogador também já defendeu o Milan (Itália), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Spartak Moscou (Rússia), Palmeiras e Antalyaspor (Turquia).