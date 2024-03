Recém-chegado ao Vitória, Luiz Adriano promete "pescaria" no Ba-Vi | A TARDE

O atacante Luiz Adriano, de 36 anos, foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta terça-feira, 12, e já deixou o torcedor esperançoso. O jogador prometeu que fará a comemoração da pescaria caso marque um gol contra o Bahia. “Se eu fizer gol no Ba-Vi, com certeza vai ter pescaria”, disse.

No primeiro clássico deste ano, quando o Vitória venceu o Bahia por 3 a 2, Zé Hugo pegou a bandeirinha e comemorou dessa maneira, após o apito final, levando os torcedores do rubro-negros à loucura.

Zé Hugo faz comemoração no Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Quem também fez a comemoração foi o experiente Osvaldo, no Ba-Vi pela Copa do Nordeste de 2023. Na ocasião, o jogo foi realizado na Arena Fonte Nova e terminou empatado em 1 a 1.

Osvaldo comemora gol na Arena Fonte Nova | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Como não está inscrito no Campeonato Baiano, a estreia de Luiz Adriano pode acontecer justamente contra o Bahia, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O clássico está marcado para o dia 20, na Arena Fonte Nova.

“Eu sei que [o Ba-Vi] é um clássico muito importante aqui para Salvador, que move todo mundo, como um Grenal, como qualquer outro clássico dentro do Brasil. Mexe com todo mundo. A torcida pode esperar meu máximo dentro de campo para buscar essa vitória”, declarou o atacante.

Antes do Ba-Vi pela Copa do Nordeste, o Vitória decide a vaga na final do Campeonato Baiano contra o Barcelona. A partida de volta da semifinal está marcada para as 16h de domingo, 17, no Barradão. O Rubro-Negro venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e tem boa vantagem.