"Empate seria mais justo", diz Carpini sobre derrota para o Botafogo

Thiago Carpini à beira do campo no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com gol de Savarino, o Botafogo venceu o Vitória no Barradão na noite desta quinta-feira, 11, e evitou que o Rubro-Negro se distanciasse, ainda mais, da zona de rebaixamento para a Série B. O duelo da 16ª rodada do Brasileirão foi equilibrado, segundo o técnico Thiago Carpini, que não considerou o resultado justo.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador analisou a partida, exaltou a entrega de seus comandados e valorizou a situação atual do Vitória na tabela. O Leão manteve três pontos de distância para o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4.

“Jogo igual em vários aspectos, com oportunidades para as duas equipes. O jogo se desenhou para quem abrisse o placar, difícil ter uma virada. Em alguns momentos o Vitória foi melhor, em outros o Botafogo foi melhor. A trave foi nossa amiga no último jogo, hoje jogou contra”, disse Carpini.

“Quero enaltecer a entrega dos atletas. Chegamos ao fim de uma sequência dura e estamos fora do Z-4, o que é importante no aspecto emocional. Em relação ao jogo, acho que o empate seria mais justo. Mas página virada, vamos fortalecer o grupo, recuperar jogadores do DM e seguir a preparação para enfrentar o Fortaleza”, complementou.

Leia mais: Incêndio é registrado em região de mata próximo ao Barradão

Principal culpado no gol sofrido pelo Vitória diante do Botafogo, o lateral Willean Lepo, que tem atuado improvisado como zagueiro, foi blindado pelo comandante rubro-negro, que assumiu, junto com o atleta, a responsabilidade pela falha dentro de campo.

“O Lepo não erra sozinho, assumimos toda a responsabilidade. No meu primeiro jogo me criticaram porque escalei Bruno Uvini, ele bem fisicamente e bem clinicamente. Hoje ele se encontra em um momento em que volta de transição, há mais de 30 dias sem jogar. O Lepo fez dois grandes jogos naquele setor. Se o Lepo vai bem, ninguém fala nada. Se o Lepo erra, perguntam por que não joga o Bruno Uvini. Ele está há um mês sem jogar. São opiniões e eu respeito. Entendi que o Lepo fez um bom jogo. Não só hoje, mas também na partida anterior. Uvini vai ter oportunidade de voltar e ocupar seu espaço”, desabafou o treinador.

Com a janela de transferências aberta, a torcida do Vitória vive a expectativa de novas contratações que ajudem o time a evoluir no Campeonato Brasileiro. Carpini afirmou que indicou nomes e que o diretor de futebol, Ítalo Rodrigues, está negociando com os atletas.

“Sobre os reforços, temos trabalhado e intensificado as buscas. Coloquei alguns nomes, o Ítalo pode falar melhor porque é quem conduz a negociação. A gente divide responsabilidade. Não adianta buscar um culpado, é um processo”, afirmou.

Na próxima semana, o Rubro-Negro vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 17.