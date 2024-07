"Enaltecer a entrega do grupo", avalia Carpini após derrota

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na busca por criar distância da zona de rebaixamento, o Vitória enfrentou o Athletico-PR, pela 13ª rodada do Brasileirão, e saiu derrotado pelo placar de 1x0, no Barradão. Em coletiva pós jogos, o treinador Thiago Carpini avaliou o desempenho do elenco e pontuou o desgaste físico dos atletas, atrelando 90% da derrota a sequência de jogos.

“Sabemos que a recuperação é tardia, hoje pela manhã, os exames físicos estavam altíssimos, mas eu não vou atribuir o contexto da derrota ao desgaste, mas sem dúvidas 90%. O restante, às oportunidades criadas no segundo tempo. Era um jogo muito igual, o Athletico jogou na quarta, nós praticamente não treinamos. Sabemos que a Série A é isso, é um jogo de muitos detalhes. (...) Precisamos rodar alguns jogadores que estão no limite e correndo risco, como hoje nós perdemos o Osvaldo, Matheus, William e Lepo pediram para sair. Hoje a gente concentra com o que temos. Não é fácil”, disse o treinador.

Leia mais:

"Seguimos em evolução", diz Wagner Leonardo após derrota do Vitória

Osvaldo se lesiona sozinho e desfalca Vitória com 5 minutos de jogo

Em continuidade, o comandante pontuou as oportunidades perdidas pelos jogadores, não conseguindo "matar" o jogo. Entretanto, exaltou a entrega do elenco, apesar das limitações.

“Foi por um detalhe, jogo de Série A. Nós tivemos a chance de matar, não matamos, os caras mataram. Depois eles controlaram bem a partida, um dia a mais fez muita diferença e eu acho que as mexidas do Athletico funcionaram melhor e elevaram o nível. (...) Eu só tenho que enaltecer a entrega do meu grupo, como a gente competiu, como a gente lutou dentro das nossas possibilidades e limitações. Infelizmente a vitória não aconteceu, página virada, vamos para a próxima”, avaliou Carpini.

O comandante foi questionado sobre as finalizações, critério que o Vitória vem pecando na temporada, e voltou a pontuar a falta de tempo para trabalhar. Em fala, também comentou sobre a confiança do elenco, que segundo o mesmo vem crescendo.

“É o nosso desafio. Às vezes nem temos tempo para trabalhar. Estamos nos virando com o que temos e sem dúvidas é um aspecto que a gente precisa melhorar, temos criado algumas boas oportunidades e eu acho que isso é treino, repetição, confiança que vem melhorando bastante. Então, acho que é necessário um pouquinho mais de paciência para elevarmos o nível”, disse o treinador.

Ainda no setor ofensivo, Carpini basicamente descartou a utilização do atacante Osvaldo para o próximo jogo, mostrando sobre a ciência na mudança do ataque. Apesar disso, afirmou que tentará "mexer o mínimo".

“Fato que o ataque será modificado porque eu acredito que é muito difícil que o Osvaldo não tenha sofrido uma lesão. vamos tentar mexer o mínimo possível, mas como eu disse, precisamos levar em consideração o aspecto físico e depois o técnico e tático”

O próximo jogo do Leão será contra o Corinthians, pela 14ª rodada da Série A. A partida será na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, na quinta-feira, 4, com início previsto para às 20h. O adversário paulista é o atual vice-lanterna da competição, com 9 pontos somados e apenas uma vitória em 12 jogos.