Estacionamento rubro-negro terá telão para torcedores no domingo | A TARDE

O Esporte Clube Vitória pode confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro no próximo domingo, 12, após cinco anos distante dos holofotes. O Leão vai até Novo Horizonte para enfrentar o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 18h, em partida válida pela 36° rodada do Brasileirão da Série B.

Apesar dos quase 2000 km de distância que separam o Estádio Manoel Barradas, o Barradão, da casa do Novorizontino, onde será disputada a partida mais importante do Vitória nos últimos anos, o torcedor poderá acompanhar o jogo direto do estacionamento rubro-negro.

Isso porque o Esporte Clube Vitória anunciou nesta sexta-feira, 10, que irá disponibilizar um telão no local para que os torcedores possam se reunir e torcer pelo acesso do Leão. No entanto, não são todos os que estão aptos para participar dessa festa.

O clube informou que apenas sócios poderão ter acesso ao estacionamento vip do Barradão, e o check-in para este evento será aberto no site do sócio a partir das 20h desta sexta-feira, 10. Ainda conforme o Vitória, está proibida a entrada de coolers e o estacionamento custará 10 reais. O evento está marcado para começar às 15h.