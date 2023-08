Exclusivo! Trellez abre o jogo sobre bastidores da saída do Vitória

Apesar de ainda não ser oficializado, tudo indica que o centroavante colombiano Santiago Trellez está de saída do Vitória. Após rodadas de conversas e negociações, as partes não chegaram a um acordo e o jogador de 33 anos deve realmente deixar o estádio Manoel Barradas.

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, o atacante explicou sua versão dos fatos e lamentou que as tratativas não tenham tido um denominador comum. Ele ainda deixou claro que, desde o início, a vontade dele e do empresário foram de permanecer no clube baiano.

"Em relação a diminuição, a verdade é que a primeira notícia que chegou para a gente foi do meu desligamento, que queriam rescindir meu contrato. Não teve proposta, não teve nada. Por conta própria, fui com o meu empresário tentar negociar uma permanência. A partir daí que surgiram as opções. Demos várias alternativas e eles não aceitaram. Depois fizeram a proposta da redução dos 50% de salário e fiz a contraproposta que coloquei no Twitter", revelou Trellez.

Sempre foi de minha vontade tentar ficar no Vitória, mas não sou eu que tomo as decisões Santiago Trellez, atacante

Nesta segunda-feira, 1º de agosto, o colombiano fez uma série de postagens nas redes sociais falando sobre sua saída do Vitória e o que propôs ao clube para seguir nos planos rumo ao acesso para a Série A. Segundo o jogador, a diferença entre o que ele pediu e o que o clube ofereceu era quase a mesma coisa, mas, ainda assim, recebeu uma negativa da diretoria rubro-negra.

"Eles estão me devendo dinheiro do ano passado, mas, como falei, eu poderia abrir mão de uma parte disso e não tinha problema. Eles também poderiam congelar meus direitos de imagem e apenas iria cobrar se o clube subisse comigo jogando e sendo aproveitado. Seria praticamente a mesma oferta deles. A oferta que fizeram girava em torno de 50% e minha proposta reduzia o equivalente a 38%, além de 25% da dívida que existia do ano passado", completou.

Gratidão ao clube

Trellez retornou ao Vitória em fevereiro do ano passado, para ajudar o clube que acabara de ser rebaixado para a Série C. Na temporada, ele disputou 24 jogos e marcou seis gols, mesmo número de gols deste ano, mas em 28 partidas. Ao todo, foram 12 tentos assinalados em 52 oportunidades, além do acesso conquistado para a Série B.

A primeira passagem dele pelo Vitória foi entre 2017 e 2018, quando disputou 26 jogos e balançou as redes 11 vezes. Na ocasião, ele foi fundamental na permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. No total, o atacante tem 78 jogos com a camisa rubro-negra e 23 gols marcados.

Primeira passagem de Trellez pelo Vitória foi entre 2017, quando foi fundamental na permanência do time na Série A | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Nos últimos jogos do Vitória na Série B deste ano, Trellez vinha sendo preterido pelo técnico Léo Condé contra os demais concorrentes da posição. A última partida do atacante foi no dia 10 de julho, contra o Vila Nova-GO. Ao A TARDE, ele lamentou a falta de oportunidade, mas afirmou que mantém sentimento de gratidão pelo Rubro-Negro.

"Fico triste, porque nunca imaginei sair do Vitória pelas portas do fundo. Tenho um carinho enorme pelo clube e jamais imaginei viver isso aqui. Primeira vez que sou mandado embora. Essa é a situação. Agora é trabalhar para encontrar um novo caminho, mas sempre vou ser grato ao Vitória pelo que passei aqui. Posso apenas mandar boas energias para todo o clube. Sei do que fiz e reconheço que não fui bem em alguns jogos, os altos e baixos são normais, mas acho que ainda tinha muito a ajudar, mesmo não sendo a primeira opção do treinador", falou o colombiano.

Trellez deixa o Vitória após sua segunda passagem. No total, o atacante tem 78 jogos com a camisa rubro-negra e 23 gols marcados.

Relação com Fábio Mota

Por fim, Santiago Trellez ainda falou a respeito de sua relação com o atual presidente do clube, Fábio Mota. Mesmo com o impasse nas negociações, o atacante elogiou a franqueza do dirigente rubro-negro ao longo das tratativas. Segundo ele, não existe nenhuma rusga com o atual mandatário do Leão ou qualquer outro membro da diretoria.

"Minha relação com o Fábio Mota sempre foi ótima, mesmo não concordando com o desligamento. Sempre vai ter carinho e respeito, porque sempre fomos 'olho no olho'. Não tem nada de chateação com ele e nem com o todo o staff do clube. Lógico que existem coisas que a gente não compartilha e a gente não gosta tanto, de ambos os lados. Mas isso não vai fazer com que tenhamos uma relação ruim. Saio de cabeça erguida e sei que dei o meu máximo. Queria continuar escrevendo a história e comemorar o acesso do clube, mas vou seguir aqui na torcida, porque esse grupo merece", finalizou o centroavante.

Com a saída de Trellez, o Vitória segue com três opções de centroavante no elenco - Léo Gamalho, Iury Castilho e Welder. Nas últimas partidas, Léo Condé ainda experimentou uma formação sem um homem de referência, com Osvaldo atuando como uma espécie de 'falso 9'.