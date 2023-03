FBF repudia ameaças contra o presidente do Vitória

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) se manifestou por meio de nota oficial nesta sexta-feira, 3, sobre as ameaças sofridas pelo presidente do Vitória, Fábio Mota. Na mensagem, a entidade máxima do futebol da Bahia repudiou os acontecimentos e afirmou que as práticas foram "reprováveis, indignas e criminosas", além de "completamente nefastas e afastadas dos princípios que devem conduzir a conduta humana de forma lícita".

"A FBF na qualidade de responsável pela administração do futebol baiano, vem tornar público o seu repúdio às ameaças sofridas pelo Sr. Fábio Rios Mota, Presidente do Esporte Clube VITÓRIA, e a seus familiares, reprováveis, indignas e criminosas a toda prova, além de completamente nefastas e afastadas dos princípios que devem conduzir a conduta humana de forma lícita, não se podendo admitir conduta desta natureza, seja no futebol, seja fora dele, logo em qualquer setor da convivência social pacífica e harmônica", publicou.

Ainda de acordo com a nota, a FBF afirmou que o presidente da entidade, Ricardo Lima, ligou para Fábio Mota para prestar solidariedade e disponibilidade para colaborar na busca dos responsáveis pelas ameaças.

"A FBF esclarece ao público desportivo em geral, em especial aos torcedores, que, diretamente nas pessoas do seu Presidente e do seu Vice-Presidente, fez contato com o Presidente Fábio Mota, emprestando solidariedade e disponibilidade para colaborar no que for possível, notadamente na busca do(s) responsável(eis) pelas ameaças, levando em conta, especialmente, que a vida é, além de uma garantia constitucional, o bem mais sagrado de todos os seres humanos", publicou.

Nas redes sociais, o Vitória também publicou uma nota oficial repudiando as ameaças contra o presidente do clube. O Rubro-Negro afirmou que "tomará fortes medidas para identificar os agressores".



O ex-presidente do clube e titular do Conselho Fiscal, Raimundo Viana, assinou um documento nesta manhã em solidariedade a Fábio Mota. "Estamos certos de que o presidente Fábio Mota saberá vencer mais essa grotesca situação, com o apoio dos verdadeiros integrantes da grande família rubro-negra", disse Mundico.

