Fora do Baiano, Vitória se movimenta no mercado em busca de reforços

Eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano e em situação delicada na Copa do Nordeste, o Vitória já se movimenta no mercado de olho na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta segunda-feira, 27, o presidente do clube, Fábio Mota, afirmou na Rádio Sociedade que o Rubro-Negro tem interesse na contratação do zagueiro Didi, que passou pelo Bahia em 2022.

Além de Didi, o Vitória deve anunciar também a contratação do goleiro Thiago Rodrigues. Sem espaço no Vasco depois da conquista do acesso para o Brasileirão de 2023, o jogador deve ser o camisa 1 do Leão na disputa da Série B.

Ainda para fortalecer o setor defensivo, o lateral-esquerdo Cristiano Silva é outro que está perto de ser anunciado pelo Vitória. O atleta chegaria ao Leão por empréstimo até o final da temporada. No ano passado, ele participou de 35 partidas pelo Fluminense, mas em 2023 perdeu espaço e estaria disposto a defender a camisa do Rubro-Negro.

Nesta semana, o Vitória terá que virar a chave após a eliminação no Baiano e focar na Copa do Brasil. O Rubro-Negro entra em campo nesta quarta-feira, 1, para enfrentar o Nova Iguaçu. O duelo será realizado às 15h30, no Estádio Jânio Moraes.

Para se classificar, o Vitória precisa apenas de um empate contra o time da casa. Em caso de derrota, o Leão se despede também da Copa do Brasil na primeira fase e deixa de ganhar R$ 1,4 milhão.