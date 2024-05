"Infelizmente a gente não fez", lamenta Condé após derrota do Vitória | A TARDE

O Vitória saiu atrás na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil com o Botafogo. Na noite desta quinta-feira, 2, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 e ficou em desvantagem para o jogo de volta da terceira fase. O único gol da partida foi marcado por Eduardo.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé explicou a estratégia utilizada e avaliou que a equipe cumpriu bem o que foi proposto, principalmente na etapa inicial. “A partida como um todo, a gente planejou pensando naquilo que a gente analisou do Botafogo nos últimos jogos, principalmente a vitória que teve na Copa Libertadores e também em cima do último jogo contra o Flamengo”, contou.

“A gente sabia que eles tinham um jogo muito forte pelos lados do campo, a passagem dos laterais, então a gente queria neutralizar o lado do campo com a dobra de lateral pelo lado direito e liberou um pouco mais o PK pelo lado esquerdo. Preenchemos um pouco mais o meio para a gente ter o controle do jogo, então conseguimos anular bem a equipe do Botafogo e ao mesmo tempo a gente teve boa posse de bola, no primeiro tempo eu acho que foi um primeiro tempo satisfatório, a gente teve o controle do jogo, talvez ali próximo da área um pouquinho mais de capricho a gente poderia ter tido algumas chances melhores, mas foi um bom primeiro tempo do Vitória no meu entendimento”, complementou Condé.

Na volta do intervalo, o treinador precisou sacar Camutanga, com dores no joelhos, e colocou Bruno Uvini em seu lugar. O Botafogo, no entanto, cresceu no jogo e passou as dominar ações, marcando, inclusive, o gol da vitória.

“No segundo tempo a gente voltou bem, com uma dinâmica um pouco diferente, jogando no contra-ataque e a gente teve duas, três chances muito claras de fazer o gol, infelizmente a gente não fez. O Botafogo fez as mexidas, entrou alguns jogadores que são titulares e conseguiram fazer o gol. A partir daquele momento a nossa equipe se desequilibrou um pouco dentro da partida, mas no todo eu acho que a gente sai com o resultado onde a gente se mantém vivo na disputa da competição ", avaliou.

O treinador ainda lembrou da derrota para o Cruzeiro, onde o Vitória teve um péssimo desempenho. O presidente Fábio Mota, em entrevista, chegou a dizer que foi o pior jogo sob o comando de Léo Condé desde a fatídica goleada sofrida diante do CRB, ainda na Série B. Para o técnico, há pontos positivos para se tirar do jogo contra o Botafogo.

“A última partida contra o Cruzeiro foi bem abaixo, fora dos padrões daquilo que a nossa equipe apresentou ao longo da temporada passada e no início do ano, onde nos levou a conquista da série B e nos levou a conquista do estadual. Então foi um pouco preocupante, apesar de a gente estar com uma série de não conquistar bons resultados, mas a gente, de uma certa forma, fez bons jogos”, afirmou.

"Hoje a gente conseguiu retomar, ser uma equipe intensa, competitiva, com uma boa posse de bola, com um bom toque de bola, mas competindo bastante. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que retomar de novo. Apesar da gente ter perdido o jogo, o que nos deixa muito chateado, mas a performance da equipe, quase que na totalidade do jogo, foi bastante positiva. A partir do momento que a gente sofreu o gol, a gente se perdeu um pouco, mas o primeiro tempo, até os 20-25 do segundo, a gente realmente foi muito bem. E é isso que a gente vai procurar levar para o restante da temporada, no Campeonato Brasileiro, e principalmente para o jogo de volta contra o Botafogo”, concluiu.

O jogo de volta está marcado para o dia 21 de maio, no Barradão. Para se classificar, o Vitória precisa vencer o Botafogo por, pelo menos, dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um gol, a vaga nas oitavas de final será decidida por meio de disputa de pênaltis.