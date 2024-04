Itabuna vai mandar jogos da Série D em Pituaçu | A TARDE

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães anunciou na manhã desta quinta-feira, 11, que o Itabuna irá utilizar o estádio de Pituaçu para mandar jogos na Série D do Campeonato Brasileiro. O time disputará a competição em parceria com o Vitória.

Em entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão, o secretário celebrou a parceria entre os clubes e destacou a utilização de Pituaçu para os jogos da competição nacional.

"O Pituaçu serve exatamente para fortalecer o esporte baiano e nós vamos fazer a concessão do estádio de Pituaçu, para que o Vitória, com a camisa do Itabuna, o Itabuna com o espírito do Vitória, os dois possam disputar em nome do futebol baiano essa Série D", disse Davidson.

O secretário aproveitou a ocasião para definir o objetivo ousado de conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro e elogiar o trabalho do governador Jerônimo Rodrigues (PT) com relação ao esporte no estado.

"E que possamos conquistar e avançar para a Série C que já é uma conquista mais importante ainda do futebol baiano. Pode contar com o governo do estado, nosso governador Jerônimo tem apoiado de maneira muito firme o esporte na Bahia", completou.