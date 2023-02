Lazaroni diz que Vitória tem que “trocar pneu com carro andando”

O Vitória perdeu por 3 a 2 para o Náutico, pela Copa do Nordeste, nesta quinta-feira, 23, no Estádio Manoel Barradas (Barradão). Com a sexta derrota na temporada 2023, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni considera que falta tempo entre uma partida e outra para que todos os erros sejam corrigidos, assim como a evolução possa ser vista.

“É um momento bem complicado que a gente vem passando. No ano passado a gente estava em um campeonato diferente, jogos uma vez na semana. Agora, nesse início de temporada, é completamente diferente, jogos de três em três dias. Houve uma mudança no comando técnico, o próprio professor que chegou não está tendo tempo de colocar tudo o que ele quer para a equipe”, analisa o defensor, em entrevista coletiva cedida nesta sexta-feira, 24.

Agora, a qualquer custo, o Leão da Barra precisará vencer o Jacuipense, neste domingo, 26, às 16h, dentro de casa, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Baiano. Além disso, a equipe terá que torcer por uma combinação de resultados para garantir vaga nas semifinais.

"A gente está tendo que trocar o pneu com o carro andando", considera Lazaroni. “Assim que a gente conseguir uma, duas vitórias, tenho certeza que a gente vai ter mais tranquilidade, um tempo para trabalhar, voltar a ganhar os jogos, ter o estádio cheio e fazer o tão sonhado ano que a gente quer fazer”, finalizou Lazaroni.