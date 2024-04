Léo Condé rebate críticas de Abel Ferreira sobre gramado do Barradão | A TARDE

O técnico Léo Condé respondeu as críticas do treinador palmeirense, Abel Ferreira, após o fim da partida, sobre o gramado do Barradão. O português disse que a grama do estádio rubro-negro era muito alta e que "deixaria marcas nos jogadores".

A fala de Abel Ferreira aconteceu na coletiva de imprensa, na noite de domingo, 14, logo após a derrota do Leão da Barra para o Palmeiras, pelo placar de 1 a 0, pela rodada de estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

"Gramado duro, difícil, alto, eu prefiro sintético, sinceramente. É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Vocês viram a dificuldade que foi de quem entrou, quem iniciou, os jogadores chegaram ali no vestiário nem força tinham para tirar a roupa", disse Abel Ferreira.

Questionado sobre as declarações do português, Léo Condé também respondeu em coletiva e minimizou os impactos causados pelo gramado. Segundo o técnico do Vitória, as dificuldades nos estádios fazem parte da ideia de jogar dentro e fora de casa.

"Assim como a gente quando for jogar lá também, a gente vai sentir um pouco que é uma grama mais ralinha, uma grama sintética. Então cada equipe vai ter seu benefício de jogar em casa e quem joga fora, de certa forma, vai lamentar. O gramado está muito bom, está sendo muito bem cuidado. Eu espero que a gente encontre ao longo da competição bons estádios, com bons gramados", completou Condé.

O Vitória agora foca as suas atenções para o clássico Ba-Vi. Sem a segunda rodada contra o Cuiabá, que foi adiada por conta do calendário da equipe matogrossense, o Leão terá uma semana inteira para trabalhar seus atletas. O contronto contra o Bahia será no domingo, 21, às 16h, no Barradão.