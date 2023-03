Leo Condé valoriza atuação no BaVi mostra otimismo com a Série B

Os rubro-negros demonstraram otimismo com o futuro do Vitória na temporada, depois da atuação no BaVi, que terminou empatado em 1 a 1. O goleiro Lucas Arcanjo lamentou a eliminação na Copa do Nordeste, mas valorizou a partida contra o maior rival. Apesar da felicidade com o resultado na Fonte Nova lotada, o Leão foi eliminado na competição sem vencer sequer um jogo.

“Não era o resultado que queríamos. Claro que o grupo todo acreditava na classificação. Agente sabia que seria um jogo difícil, pela qualidade do time adversário, mas a gente se impôs no jogo, propomos o jogo também quando a gente teve oportunidade. Agora, vamos jogar os dois jogos que faltam, para encaixar o time e fazer uma excelente Série B”, disse o arqueiro.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, quase meio time foi modificado para o duelo no Nordestão. Dankler, Eduardo, Gegê, Rafinha e Léo Gamalho foram substituídos por João Victor, Marco Antônio, Railan, Osvaldo e Tréllez, respectivamente. O treinador Léo Condé valorizou a atuação e mostrou otimismo com a Série B.

“A gente estava tentando manter uma base e modificar pouco. A partir do momento que as coisas não estão acontecendocomoagente imagina que deve acontecer, você tem que buscar algumas alternativas. Como não tinha muito tempo para treinar, a gente precisava mudar as peças e mudar um pouco a estratégia de jogo. E foi o que a genteprocurou fazer hoje”, explicou o treinador Léo Condé.

Ele também valorizou o espírito competitivo. “Fizemos duas linhas de quatro (homens), dobra na lateral, colocamos velocidade na frente para tentar explorar as costas da linha de defesa do Bahia. E, no meu entendimento, de orma geral, a gente conseguiu fazer aquilo que foi proposto. Talvez, principalmente no segundo tempo, com um pouquinho mais de calma, a gente poderia ter matado o jogo. Outra questão que a gente precisava apresentar e apresentou hoje era um espírito mais competitivo”, disse.