Luidy credita boa fase no Vitória a João Burse: "Me deu confiança"

Em boa fase, juntamente com o time do Vitória na Série C, Luidy aparece como protagonista dos últimos jogos do Leão. O atacante de 25 anos marcou o gol da vitória contra o Paysandu, no domingo, 17, e também já havia balançado a rede e um período dos três últimos jogos. O momento é creditado à chegada do técnico João Burse, a quem Luidy agradece pela "confiança no trabalho".

"Com a chegada dele, ele teve uma conversa comigo, me deu confiança. Confiou no meu trabalho. As coisas começam a acontecer naturalmente quando há confiança do treinador, da equipe. Sou grato a ele porque ele confiou, e estou aqui para ajudar", avaliou Luidy.

O gol diante do Paysandu, que garantiu a terceira vitória consecutiva ao Leão, é destacado por ele como o mais importante da carreira, mas o atacante garante que o foco total da equipe é na classificação à fase mata-mata.

"A gente agora está na briga. A gente vai continuar brigando para colocar o Vitória onde ele merece, que é o acesso, a Série B, a Série A. A gente sabe que o Vitória é gigante, e a gente vai estar lutando para isso", pontuou.

Pela Série C, Luidy tem 10 jogos, sendo titular em 5 das oportunidades, e 2 gols marcados.