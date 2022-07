Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para Vitória x ABC

A campanha para lotar o Barradão no domingo, 31, contra o ABC, segue à todo vapor. Nesta sexta-feira, 29, o Vitória informou a parcial de ingressos vendidos. Até o momento, 12 mil Rubro-Negros garantiram presença em jogo decisivo para o Leão.

O Vitória se preparou para lotar o estádio. No início da semana o clube anunciou que removeria a grade do setor Rubi, além de reduzir o espaço para a torcida visitante, possibilitando mais rubro-negros nas arquibancadas. O Leão ainda promove, para este jogo, a entrada gratuita de crianças com até 11 anos e 11 meses.

Os ingressos podem ser comprados pela internet, no Shopping Capemi, Salvador Shopping e bilheterias do Estádio Barradão. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 80. Os bilhetes ficam disponíveis até domingo, dia do confronto.

Vitória e ABC se enfrentam neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do CampeonatoBrasileiro da Série C