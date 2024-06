Mais um no DM: Daniel Jr tem lesão constatada e desfalca o Vitória | A TARDE

O Vitória enfrenta mais um desafio na temporada com a lesão do meio-campista Daniel Jr. A notícia vem em um momento crítico para o Leão da Barra, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e ocupa a 19ª colocação, com apenas 2 pontos conquistados em sete jogos.

Leia mais:

Em queda livre, Vitória segue cartilha de rebaixamento no Brasileirão

"Nem conseguimos dormir com essas derrotas", afirma Osvaldo

De acordo com o clube, Daniel Jr. está em tratamento de uma lesão na posterior, mas o grau da lesão e o tempo de recuperação ainda não foram divulgados.

Daniel Jr. se junta a uma lista crescente de atletas lesionados, incluindo Rodrigo Andrade, Mateus Gonçalves, Iury Castilho, Léo Gamalho, Bruno Uvini e Everaldo, todos em recuperação de suas respectivas lesões.

Publicações relacionadas