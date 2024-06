"Nem conseguimos dormir com essas derrotas", afirma Osvaldo | A TARDE

Na manhã desta sexta-feira, 7, o atacante Osvaldo, do Vitória, concedeu uma coletiva de imprensa, abordando sua situação atual no clube. Um dos destaques do Leão da Barra no início da temporada 2024, mas ainda sob o comando de Léo Condé, que foi demitido para a chegada de Thiago Carpini, o camisa 11 passou a desempenhar abaixo do esperado, passando a figurar cada vez mais no banco de reservas

Durante a coletiva, o atacante foi questionado a respeito das atuações da equipe nos últimos jogos: “Quando se tem as derrotas, começam os questionamentos. Já ouvi falar de grupo rachado, de jogadores que não têm compromisso. Aqui dentro, a gente sabe que temos muito compromisso com essa camisa. Vamos continuar lutando. O que posso dizer para o torcedor é que aqui tem um grupo de homens. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte da equipe do Vitória. A gente vai dar a volta por cima”.

Leia mais:

Em queda livre, Vitória segue cartilha de rebaixamento no Brasileirão

“Passamos um momento muito turbulento no ano passado. Ali, para mim foi o momento mais difícil. O Vitória vinha subindo da Série C e atravessava um período de eliminações. As coisas deram certo. Na Série A, temos passado um momento turbulento. Equipes como Fluminense e Corinthians também tem sofrido na competição. E vai ser assim até o final. Jogos difícieis. Muitas vezes, nem conseguimos dormir com essas derrotas, mas só com o trabalho vamos conseguir reverter tudo isso”, afirmou.

Osvaldo destacou que acredita na virada de chave da equipe a partir da primeira vitória: “Acho que a nossa equipe, a partir do momento que começa a vencer, as coisas voltam a dar certo, né? Jogadores que não estão com tanta confiança volta a ter aquela confiança de novo e e a gente vai seguir o nosso caminho. E eu tenho certeza que é um caminho longo pela frente. Mas eu confio plenamente no nosso grupo”, concluiu.

Publicações relacionadas