Novo Xerife: Vitória confirma contratação do zagueiro Neris

Neris assinou com o Leão até o final de 2026 - Foto: Reprodução

Em péssimo momento na Série A do Campeonato Brasileiro, com quatro derrotas consecutivas, o Vitória segue ativo no mercado da bola. O Leão anunciou nesta sexta-feira, 26, a contratação do zagueiro Neris, que estava no Cruzeiro. O defensor de 32 anos assinou com o Leão até o final de 2026.

REFORÇO RUBRO-NEGRO! 🔴⚫️🦁



O zagueiro Neris, de 32 anos, é o novo reforço do Leão para a temporada de 2024 com contrato até o final de 2026. Que seja um ano de VITÓRIA! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/braja7d30f — EC Vitória (@ECVitoria) July 26, 2024

Neris estava no Cruzeiro desde o início do ano passado e nessa passagem pelo clube acumulou 47 partidas. No atual Brasileirão, ele disputou 6 partidas, sendo titular em quatro delas. Seu último jogo foi na vitória do time mineiro contra o Corinthians no dia 7 de julho.

>> Mais reforços? Três nomes são especulados na Toca do Leão

>> Com novos contratados, Vitória inicia preparação mirando o Palmeiras

>> Carpini volta a cobrar novos reforços para o Vitória: "Não é o suficiente"

No Vitória, Neris deve chegar para suprir a ausência de Camutanga, que sofreu grave lesão e não joga mais em 2024. O Vitória já improvisou o lateral Willean Lepo e o volante Caio Vinicius na posição, já que Bruno Uvini não tem sido utilizado.

O Vitória ainda deve anunciar a contratação do zagueiro Edu, que está no Goiás, e será envolvido em troca com o também zagueiro Reynaldo. O Leão também já contratou o volante Ricardo Ryller e o atacante Carlos Eduardo.