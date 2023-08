Osvaldo e Felipe Vieira têm lesão confirmada e desfalcam o Vitória

O técnico Léo Condé teve a confirmação de mais duas baixas no seu time titular para enfrentar a Ponte Preta, partida programada para o dia 30, às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O atacante Osvaldo e o lateral-esquerdo Felipe Vieira tiveram lesão detectada e não vão para o interior de São Paulo.

O atacante Osvaldo teve constatada lesão na posterior da coxa direita. O atleta é uma peça importante na disputa da Série B de 2023, onde atuou em 37 partidas, com seis gols marcados e deu sete assistências durante o ano.

Outro que vai desfalcar o líder da Segundona, o lateral-esquerda Felipe Vieira. O jogador sofreu uma lesão na anterior da coxa esquerda e deve ser substituído por Marcelo no jogo contra a equipe campineira.

O Treinador já conta com a ausência de Camutanga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no confronto com a Chapecoense. O elenco do Leão segue preparação no CT Manoel Pontes Tanajura, onde o comandante da equipe vai testar formações para o confronto que vale a liderança na Segundona.