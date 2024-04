Perfil do Brasileirão comete gafe e erra em apelido do Vitória | A TARDE

Uma gafe foi cometida nesta segunda-feira, 8, pelo perfil oficial do Brasileirão na tentativa de parabenizar o Vitória pelo título do Campeonato Baiano, conquistado no domingo, 7, diante do Bahia. No entanto, o autor do post cometeu um erro e chamou o Rubro-Negro baiano de Leão do Pici, alcunha do Fortaleza (veja o post abaixo).

Em seguida, após a repercussão, o perfil oficial do Brasileirão apagou o post. Também houve homenagens a outros campeões estaduais, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Apesar da publicação ter sido apagada, torcedores do Bahia usam o print como zoação.

O Vitória não disputa a primeira divisão do futebol brasileiro desde 2018, passando pela Série B e pela Série C até seu retorno neste ano. A estreia acontec no próximo domingo, 14, contra o Palmeiras, no Barradão.

Post fez alusão a apelido do Fortaleza para se referir ao Vitória | Foto: Reprodução | Redes Sociais