PK enaltece título e diz que o Leão está "onde nunca devia ter saído" | A TARDE

Um dos contratados pelo Vitória para a temporada 2024, Patric Calmon, o 'PK', se tornou figura constante no time do técnico Léo Condé. Titular durante toda a campanha do Campeonato Baiano conquistado pelo Leão no último domingo, 7, o jogador de 29 anos falou sobre a importância de voltar a levantar uma taça e enalteceu o clube.

"Faz muito tempo que o Vitória não ganha títulos e a gente iniciou um projeto esse ano. Eu acredito que poucos acreditavam em nós, no nosso trabalho e elenco. A gente conseguiu não só dar resposta para as pessoas, mas também para a nossa capacidade, mostrar que a gente pode, que a gente têm condições. Estamos muito felizes por esse feito, o Vitória voltar novamente a ser campeão. Eu tenho dito que o Vitória está hoje no lugar que ele nunca deveria ter saído, porque o Vitória é grande, o Vitória é muito grande. Então, nós estamos aqui celebrando tudo o que a gente se empenhou para fazer", disse PK em entrevista ao Portal A TARDE.

Eleito o melhor lateral-esquerdo do Baianão durante premiação nesta segunda, 8, PK explicou que a união do elenco rubro-negro é a principal virtude dos resultados alcançados, devido a dedicação e o trabalho coletivo dele e dos companheiros.

"Ontem me perguntaram a respeito disso, qual era o diferencial do nosso grupo, e eu acabei dizendo que é justamente a união, porque ninguém se ausenta de correr, ninguém tem vaidade, se for preciso a gente coloca a bunda no chão para poder dar um carrinho aqui e outro ali, então acho que esse é o diferencial do Vitória. Talvez a gente não tenha a maior condição financeira aqui da Bahia, mas temos grandes trabalhadores, grandes jogadores que se empenham todo dia para poder dar o melhor para o Vitória", pontuou o defensor.