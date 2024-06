Sócios do Vitória pagarão meia no amistoso da Seleção Feminina | A TARDE

Através de postagem nas redes sociais, o Vitória divulgou nesta segunda-feira, 27, que os associados do plano Sou Mais Vitória vão ter 50% de desconto na compra dos ingressos para o amistoso internacional entre Brasil e Jamaica, marcado para o dia 4 de junho, às 20h, na Arena Fonte Nova.

As entradas estarão a venda a partir do dia 28 de maio, na loja do Salvador Shopping, das 12h às 20h. Vale salientar que a ação é uma parceria do rubro-negro baiano com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Antes, o time feminino do Brasil encara a seleção jamaicana no dia 1º de junho, às 17h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. As partidas servirão de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil buscará a sua primeira medalha de ouro.

A competição ocorre entres os dias 25 de julho e 10 de agosto, com a amarelinha no grupo C, junto com Espanha, Japão e Nigéria.

