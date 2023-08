Substituídos com dores, Osvaldo e Felipe fazem exames e tratamento

Após o fim do primeiro turno da Série B, o Vitória tenta manter o foco em busca do retorno à elite do futebol nacional. Um dos problemas enfrentados pelo Rubro-Negro é o desgaste de alguns atletas, algo natural em uma competição tão longa. Na vitória sobre a Chapecoense, os jogadores Felipe Vieira e Osvaldo foram substituídos, ainda no primeiro tempo, por conta de dores.

Após o retorno para Salvador, o clube divulgou que os dois atletas realizaram exames nesta terça-feira, 25, e iniciaram o tratamento. Ambos se reapresentam ao clube na quarta-feira, 26, quando a equipe médica vai dar o diagnóstico e definir o tempo de recuperação.

Aos 36 anos, Osvaldo participou de quase todos os jogos do Vitória nesta Série B, sendo o principal destaque da equipe no início avassalador, quando o Rubro-Negro engatou cinco vitórias seguidas. A única partida em que o atacante não atuou foi contra o Avaí, na 9ª rodada, quando foi poupado pela comissão técnica.

Já Felipe Vieira, de 24 anos, só assumiu a titularidade na reta final do primeiro turno, quando ganhou a vaga de Marcelo. Ao todo, são dez partidas pelo Vitória nesta Série B, sendo seis como titular.

O técnico Léo Condé terá praticamente a semana inteira de preparação para saber se poderá ou não contar com os dois jogadores na partida do domingo, 30. O Vitória vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta, em jogo que está marcado para as 18h, no estádio Moisés Lucarelli.