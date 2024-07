Terceiro cartão amarelo tira Lucas Esteves de jogo contra o Fluminense

Lucas Esteves em ação diante do Red Bull Bragantino - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Lucas Esteves recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Fluminense.

Patric Calmon, o PK, é a primeira opção do treinador para substituir o desfalque. Caso ele tenha outra escolha, precisará improvisar um jogador de outra posição na lateral esquerda.

O confronto entre Vitória e Fluminense está marcado para as 19h de quinta-feira, 27, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro.