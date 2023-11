Torcida do Vitória faz a festa no aeroporto antes de partida decisiva | A TARDE

A torcida do Vitória tem feito sua parte nesta Série B e às vésperas da partida mais importante do clube nos últimos cinco anos não poderia ser diferente.

Nesta sexta-feira, 10, o torcedor rubro-negro realizou mais um “AeroNêgo”, no Aeroporto Internacional de Salvador, para incentivar os jogadores visando o jogo contra o Novorizontino, neste domingo, 12, às 18h, que pode garantir o acesso da equipe à primeira divisão nacional.

O “AeroNêgo” é o momento em que a torcida mais se aproxima dos jogadores e tem como finalidade transmitir boas energias, além de demonstrar apoio incondicional ao clube. Na tarde desta sexta-feira, 10, milhares de torcedores rubro-negros pararam tudo que tinham para fazer para seguir rumo ao aeroporto e vibrar junto ao elenco.

Confira as imagens:

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O jogo de domingo, 12, em caso de triunfo, garante o acesso do Vitória, no entanto, o campeonato está longe de acabar para a equipe de Léo Condé. Isso porque o clube tem a oportunidade de ser campeão da Série B, título inédito na história do Leão, e o jogo que pode dar a taça ao rubro-negro baiano, contra o Sport, será disputado em terras soteropolitanas, no Barradão, às 17h do sábado, 18.