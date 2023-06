Vídeo: show em jogo do Vitória termina em pancadaria no Barradão

Um grupo de torcedores do Vitória protagonizou uma briga generalizada dentro do Barradão, em Salvador, na noite de sexta-feira, 2. A confusão ocorreu durante um show de comemoração após o time vencer o Ituano por 3 a 0, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão.

O caso aconteceu em meio a um show com trio elétrico do cantor Edcity no estádio. Ao final da partida, os torcedores começaram a brigar perto das arquibancadas do estádio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento. Policiais militares atuaram para dispersar o grupo. Veja:

null Reprodução

Polêmica

Anteriormente, o mesmo show de Edcity havia sido alvo de polêmica após um integrante da banda criticar a praça esportiva do Leão da Barra horas antes da apresentação: “Vim dar essa moral ‘barra lixo’”, disparou o membro do grupo, conhecido como ‘Junior Bass’ nas redes sociais.

Após a publicação nas redes sociais, o clube tomou conhecimento do caso e resolveu acertar as contas com o musicista. Por meio de um vídeo enviado ao Portal MASSA!, é possível ver membros do Leão da Barra na procura pelo músico.

Próximo a um trio elétrico dentro do CT Manoel Pontes Tanajura, um homem questiona Junior. “P****, você está desrespeitando uma instituição”, questiona. O músico responde: “Me desculpe, eu não sabia disso não”.