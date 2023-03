Visando estreia na Série B, Vitória inicia preparação nesta segunda

Fora das fases finais do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, e também eliminado da Copa do Brasil, o elenco do Vitória vai passar por um período de intertemporada que terá início nesta segunda-feira, 13, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura. A programação foi definida pela comissão técnica, que trabalha em conjunto com a coordenação do departamento de Performance e Saúde do clube.

Sob o comando do técnico Léo Condé, os jogadores do Vitória vão aproveitar o tempo livre para realizar ajustes na parte tática visando a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai enfrentar a Ponte Preta, no Barradão, em partida realizada no dia 14 ou 15 de abril.

Com 25 dias para se preparar, o Vitória fará trabalhos em dois turnos. Os jogadores terão apenas o domingo de descanso.

O atacante Nicolás Dibble está em transição física se recuperando de uma lesão muscular. No departamento médico, estão Rafinha e Guilherme Lazaroni, que não vão trabalhar com o restante do elenco neste início de preparação.

O volante Dionísio se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior e também não é opção para o técnico Léo Condé.

O Vitória se despede da Copa do Nordeste no dia 22 de março, fora de casa, contra o Campinense.

Reformulação

Após os resultados negativos nesta primeira parte da temporada, o Vitória está passando por um período de reformulação no setor do futebol. O executivo Edgard Montemor foi demitido do clube, que está no mercado para contratar um novo profissional para a função e anunciar reforços para o elenco.

Segundo o presidente do Vitória, Fábio Mota, o Rubro-Negro vai contratar entre seis ou sete jogadores para o começo da Série B.