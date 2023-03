Vitória anuncia contratação do goleiro Thiago Rodrigues

O Vitória tem um novo goleiro para a sequência da temporada. O clube divulgou na tarde desta sexta-feira, 3, imagens de Thiago Rodrigues participando de atividades específicas. O atleta foi liberado pelo Vasco e anunciado oficialmente como novo reforço do Rubro-Negro para 2023.

Depois do destaque de Dalton na reta final da Série C de 2022, o Vitória começou a temporada com problemas no gol. Lucas Arcanjo retornou a meta Rubro-Negra e não conquistou a confiança da torcida, assim como Dalton, que retornou ao banco de reservas.

Thiago Rodrigues aparece treinando no Barradão

Thiago Rodrigues tem 34 anos e chega ao gol do Vitória com status de titular. O atleta foi um dos principais jogadores do Vasco na campanha do acesso para a Série A do Brasileirão em 2022, mas perdeu espaço neste início de temporada e virou terceira opção do técnico Maurício Barbieri.

Experiente, Thiago Rodrigues foi revelado pelas categorias de base do Paraná, em 2009. Ao longo da carreira, ele já vestiu camisas de clubes como: Rio Branco-PR, Caxias, Guarani-SC, Figueirense e CSA, além do Vasco.

No final da tarde desta sexta-feira, 3, o nome do goleiro Thiago Rodrigues foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, ele já está disponível para ser utilizado pelo técnico Léo Condé.

O Vitória entra em campo neste domingo, 5, às 16h, para enfrentar o Bahia. O clássico é válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste e vai acontecer na Arena Fonte Nova.