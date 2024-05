Vitória encerra preparação para duelo contra o Botafogo | A TARDE

Na manhã deste feriado de 1º de maio, em celebração ao Dia do Trabalhador, o Vitória finalizou os preparativos para sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil 2024. O Rubro-Negro enfrentará o Botafogo (RJ) fora de casa amanhã, 2, às 19 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está marcado para o dia 21, no mesmo horário, no Barradão.

Os jogadores realizaram o treinamento pela manhã, enfrentando o forte calor no campo Bebeto Gama no CT Manoel Pontes Tanajura. Como a viagem estava programada para o final do dia, as atividades começaram às 9 horas e foram encerradas às 12h15.

Após o café da manhã na cantina do vestiário, os jogadores assistiram a um vídeo na sala de imprensa jornalista João Borges Bougê. Em seguida, dirigiram-se para o campo.

Durante o treino, houve uma animada sessão de bobinho enquanto o técnico Léo Condé conversava individualmente com alguns jogadores. O preparador físico Diego Kami Mura liderou o aquecimento.

Posteriormente, o técnico Léo Condé separou os possíveis titulares para a primeira atividade, que foi um treino tático posicional. Na segunda parte, foi realizado um treino tático com 11 x 11 em um campo reduzido, além de ensaios de bolas paradas.

Enquanto isso, os jogadores sob o comando do assistente Renato Negrão participaram de jogos em espaço reduzido.

O lateral Felipe Vieira e o atacante Iury Castilho realizaram atividades separadas com o assistente de preparação física Vinícius Franco.