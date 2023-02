Vitória faz último treino antes de decisão contra o Barça de Ilhéus

Fora da zona de classificação para a semifinal do Baianão e ainda arriscando ficar de fora da Copa do Brasil do próximo ano, o Vitória encerrou na manhã deste sábado, 25, a preparação para entrar em campo no domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão, diante do Barcelona de Ilhéus, pela nona e última rodada da primeira fase da competição com uma tarefa difícil.

Além de fazer sua parte e bater o Barça, o Leão ainda tem que torcer por tropeços. O Itabuna, que enfrenta o Sub-20 do Bahia, não pode vencer. A outra possibilidade do Rubro-negro seguir vivo é que o Jacuipense tropece e perca para o Juazeirense.

Para isso, o time trabalhou duro na manhã deste sábado, no gramado principal do Barradão. As atividades foram iniciadas na academia do CT Manoel Pontes Tanajura e seguiram com o aquecimento no campo, sob o comando do preparador Diego Kami Mura.

Logo após o aquecimento, o técnico Léo Condé reuniu-se com todos os atletas e teve uma conversa por cerca de 10 minutos. Depois separou os grupos e ficou com os defensores e mais os atacantes Léo Gamalho e Santiago Trellez para treinar exaustivamente um pitem que tem preocupado e muito o comandante rubro-negro: a bola parada. Léo ajustou o posicionamento defensivo.

Enquanto isso, na outra parte do gramado do Barradão, o assistente técnico Renato Negrão com apoio do preparador de goleiros Paulo Musse, ficou cruzando bolas para finalização com os pés e cabeça dos demais atletas. A última movimentação foi o recreativo de dois toques e o time com colete amarelo ganhou de 1 a 0, gol de Dankler. Os 23 atletas relacionados por Léo Condé já estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães. O meia Gegê começou neste sábado a transição aos cuidados do preparador assistente Vinícius Franco.

As consequências do Vitória ficar mais um ano fora da segunda fase do Baianão pode ser mais que o vexame. Caso o time não avance, pode não disputar a Copa do Brasil de 2024.