Vitória finaliza preparação para jogo de ida da final do Baianão | A TARDE

De volta à decisão do Campeonato Baiano após cinco temporadas, o Vitória finalizou a preparação para o primeiro clássico Ba-Vi que definirá o campeão baiano de 2024. Neste sábado, 30, no centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura, os trabalhos se resumiram em correções táticas, estratégias de jogo e ensaio ofensivo e defensivo de bolas paradas.

Antes das atividades no gramado, os jogadores assistiram à apresentação do vídeo preparado pelo setor de análise e desempenho sobre o Bahia. Os jogadores que ficaram de fora das atividades comandadas pelo treinador Léo Condé, participaram de um treino técnico conduzido por seu auxiliar. Os goleiros fizeram um trabalho específico para a posição.

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano está marcado para as 16h de domingo, 31, no Barradão. O jogo de volta será realizado na semana seguinte, na Arena Fonte Nova. Ambos os confrontos terão torcida única.