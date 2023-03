Vitória finaliza preparação para o clássico BaVi

Na manhã deste sábado, 4, em treino no Barradão, o Vitória finalizou os preparativos para o clássico contra o Bahia, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O jogo vai acontecer neste domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nas atividades Depois do aquecimento que foi comandado pelo preparador físico do clube, o treinador Léo Condé colocou em campo a provável escalação que começará o clássico e fez um treino tático. Os demais jogadores realizaram participaram de um treino técnico que foi comandado pelo preparador físico.

Depois o Rubro-Negro treinou jogadas ensaiadas de bola parada tanto ofensiva quanto defensiva. No final, alguns jogadores aprimoraram cobranças de falta e chutes da entrada da área com orientação do assistente técnico.

O goleiro Thiago Rodrigues que foi recém contratado participou de uma atividade com os preparadores de goleiro do clube. Ele já está regularizado e é opção para o clássico. Léo Condé relacionou para o clássico 23 jogadores, mas a lista não foi divulgada.

Vitória ocupa a sétima colocação no Grupo A, com dois pontos, cinco a menos do primeiro time do G4. Em caso de derrota, pode ficar perto da eliminação na primeira fase.