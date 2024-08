Vitória homenageia David Luiz em retorno do 'cria da toca' ao Barradão

David Luiz recebe camisa do Vitória personalizada do presidente Fábio Mota - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O zagueiro David Luiz, que atualmente defende o Flamengo, foi homenageado pelo Vitória, clube que o revelou para o futebol. Aos 37 anos, David Luiz voltou ao Barradão na noite desta quarta-feira, 24, para a partida entre Vitória e Flamengo, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do início do jogo, David Luiz recebeu uma homenagem especial das mãos do presidente do Vitória, Fábio Mota. O zagueiro foi presenteado com uma camisa personalizada do Leão, estampada com seu nome e o número 23, o mesmo que ele utiliza atualmente no Flamengo.

Leia mais: Antes de Vitória e Flamengo, torcidas brigam na frente do Barradão

David Luiz chegou ao Vitória ainda jovem, integrando a equipe sub-15. Ele fez parte de um momento ruim para o Rubro-negro, em 2006. Naquele ano, o Vitória saiu da Série C e garantiu o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Seu desempenho chamou a atenção do futebol europeu, e ele foi vendido ao Benfica, de Portugal.

Foram 14 anos de carreira na Europa, onde David Luiz atuou por clubes de renome como Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, conquistando diversos títulos e se destacando como um dos principais zagueiros de sua geração. Em 2021, ele retornou ao Brasil para defender o Flamengo.