Vitória negocia com o atacante Alerrandro, do Red Bull Bragantino | A TARDE

Atenta ao mercado, a diretoria do Vitória segue na busca de reforços para o elenco de 2024. A bola da vez é o atacante Alerrandro, do Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada pelo ex-jogador Preto Casagrande e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE. prestes a deixar o clube paulista, ele seria a 11ª contratação do clube.

Natural de Lavras-MG, Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza tem 24 anos e foi formado na base do Atlético-MG, onde se profissionalizou em 2018. Por lá, disputou 41 jogos e anotou 13 gols.

Após duas temporadas no time principal do Galo, foi vendido ao Bragantino em 2020, por três milhões de euros, o equivalente a R$ 14 milhões na cotação da época. Ele atuou 123 vezes com a camisa do Massa Bruta, com 26 gols marcados.

O Leão da Barra acertou nas últimas horas com o atacante Everaldo, ex-América-MG, e com o meia Luan, ex-Corinthians e Grêmio. Nas próximas horas o clube deve divulgar oficialmente a contratação do meio-campista Daniel, que está no Fluminense.