Vitória prepara lista de dispensa após fracassos no início do ano

Depois de amargar eliminações no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Vitória anunciou que vai reformular o setor de futebol. Após a demissão do executivo Edgard Montemor, seis jogadores devem deixar o clube antes do início do Campeonato Brasileiro da Série B.

Segundo informações inicialmente publicadas pelo repórter Wilton Matos, da Rádio Sociedade, os atletas Dankler, João Lucas, Vicente, Lazaroni e Pedro Bicalho estão de saída do Rubro-Negro. Revelação das categorias de base, o atacante Alisson Santos deve ser emprestado ao Náutico.

De olho na Série B, o Vitória confirmou na semana passada a contratação do goleiro Thiago Rodrigues, que foi liberado pelo Vasco. O nome dele já saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ele já pode jogar.

Antes da estreia na Série B, diante da Ponte Preta, o Vitória encerra a participação na primeira fase da Copa do Nordeste contra Ceará e Campinense. O duelo diante do Vozão será realizado nesta quarta-feira, 8, às 21h30, no Barradão.