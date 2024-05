Vitória se reapresenta e inicia treinos para enfrentar o Cruzeiro | A TARDE

O elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta terça-feira, 23, para iniciar a preparação com foco no Cruzeiro, adversário da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h de domingo, 28, no Barradão, em Salvador.

No CT Manoel Pontes Tanajura, os jogadores que iniciaram o clássico Ba-Vi, mais Mateus Gonçalves, realizaram o protocolo de recuperação sob a coordenação do preparador físico. Léo Naldi, no entanto, treinou com o restante do grupo. Após a ativação, os jogadores foram para o campo realizar aquecimento.

Na sequência, Léo Condé assumiu o comando da atividade e realizou um coletivo que terminou empatado sem gols. Durante a movimentação, o lateral Filipe Vieira reclamou de dores na panturrilha, enquanto o atacante Iury Castilho saiu com dores na parte anterior da coxa direita. Ambos foram examinados e encaminhados para tratamento.

Em recuperação, o zagueiro Camutanga e o volante Dudu estão em evolução e correram em volta dos campos. O grupo volta a treinar na tarde desta quarta-feira, às 16 horas no CT Manoel Pontes Tanajura.