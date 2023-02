Vitória se reapresenta visando estreia na Copa do Brasil

O Vitória treinou nesta segunda-feira, 27, logo após a eliminação do Campeonato Baiano. Agora, o Rubro-Negro foca as atenções no próximo compromisso, nesta quarta-feira, 1º, quando enfrenta o Novo Iguaçu, pela 1ª Fase da Copa do Brasil.

Para as atividades, o elenco foi dividido. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos com o fisiologista Rafael Daltro. Os demais atletas, depois dos exercícios na academia, foram para o Campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura e deram início ao treino técnico.

A primeira parte do treino foi focada em finalização, com os atletas se enfrentando em duplas e depois em trios. Na segunda parte, o treinador dividiu dois times de sete jogadores e fez um jogo em campo reduzido com a intenção dos jogadores darem no máximo três toques na bola.

Na terça-feira, 28, pela manhã, o time viaja para o Rio de Janeiro, e os que não forem relacionados vão treinar no CT Manoel Pontes Tanajura. O jogo contra o Nova Iguaçu acontece às 15h30, no estádio Jânio Moraes, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.