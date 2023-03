Vitória treina pontaria em reapresentação visando o Ceará

Depois do clássico no último domingo, 5, onde o Vitória empatou em 1 a 1, contra o Bahia na Arena Fonte Nova, o Leão voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, 6, e o comandante Léo Condé trabalhou finalização com os jogadores.

A reapresentação aconteceu no CT Manoel Pontes Tanajura e o treinador trabalhou já com o foco no jogo contra o Ceará, que acontece na próxima quarta-feira, 8, às 21h30, no Barradão, pela penúltima rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste.

Logo de cara, a comissão técnica visou recuperar fisicamente os jogadores titulares no clássico, e comandou um trabalho regenerativo, com exercícios na academia, banheira de gelo e massagem.

O restante dos atletas foram para o campo 1 e iniciaram as atividades com um aquecimento. Depois, o treinador comandou duas atividades, um treino tático de transição e um trabalho técnico de triangulações com finalização.

Recém-contratado, o goleiro Thiago Rodrigues treinou normalmente junto com os outros arqueiros, onde fizeram atividades específicas com os preparadores da posição.

Para o jogo contra o Ceará, o Vitória não vai poder contar com três jogadores por conta de suspensão: o lateral-direito Railan, o zagueiro Camutanga e o meia Eduardo.



O Vitória volta a se apresentar nesta terça-feira, 7, e depois do treino, os jogadores se concentram para a partida com o Ceará. Com apenas três pontos ganhos na Copa do Nordeste, o Vitória já está eliminado da próxima fase da competição. O máximo que o Leão pode alcançar são nove pontos e a equipe do CRB, que é quarto colocado no Grupo A, já soma 10 pontos.