Volante dá vacilo durante apresentação: "Vir para o Bahia" | A TARDE

Novo reforço do Vitória para a temporada 2024, o volante Luan cometeu uma falha durante entrevista coletiva em sua apresentação nesta segunda-feira, na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, na Toca do Leão.

Questionado sobre suas expectativas em vestir a camisa rubro-negra, o meio-campista falou de sua alegria em estar em Salvador. Contudo, no momento da explicação, cometeu um ato falho e mencionou o arquirrival Bahia, ao invés do Vitória.

"Bastante calor, mas estou muito ansioso. Não somente eu, como minha família também. Minha mãe é daqui da Bahia, então quando contei para ela que o Ítalo me ligou, tava para fechar e vir para o Bahia... para o Vitória, ela ficou muito feliz. Não vejo a hora e ontem deu para sentir um pouco o clima", declarou Luan.

Mesmo com esse vacilo, a coletiva seguiu normalmente e o jogador de 24 anos respondeu aos questionamentos dos setoristas. Regularizado, Luan está a disposição do técnico Léo Condé para o clássico Ba-Vi, marcado para esta quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 6ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Confira abaixo o momento do ato falho do volante Luan:

Marcello Góis