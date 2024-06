Volante do Vitória desmente rumores e treina nesta quarta-feira | A TARDE

Expulso na derrota para o Atlético-GO, o volante Dudu realizou protocolo de treinamento estabelecido pela comissão técnica. Na manhã desta quarta-feira, 5, o meio-campista aprimorou a parte física, sob o comando do preparador físico assistente Vinícius Franco. Ele só estará a disposição na partida contra o Juventude, fora de casa, marcada para o dia 11 de junho.

Outro que não viajou para o Mato Grosso foi o atacante Iury Castilho. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o camisa 7 sentiu dores musculares e foi vetado pelo departamento médico. Ele já iniciou tratamento.

Nas últimas horas, os dois jogadores foram envolvidos em boatos de que foram afastados pela comissão técnica rubro-negra, que foram prontamente negados pela diretoria do Vitória. em contato com a reportagem do Portal A TARDE.

Logo mais o Leão da Barra encara Cuiabá, em confronto marcado para às 20h, na Arena Pantanal, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo estava suspenso por conta do adversário estar envolvido na disputa da Copa Verde

