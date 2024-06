Com Pablo e Felipe Vieira, Carpini convoca 23 para pegar o Cuiabá | A TARDE

O Vitória está pronto para o importante compromisso diante do Cuiabá, marcado para esta quarta-feira, 5, às 20h, na Arena Pantanal, em jogo atrasado válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. De acordo com o repórter Guma Guedes do Panorama Rubro-Negro, o técnico Thiago Carpini relacionou 23 jogadores para a viagem a capital mato-grossensse.

Leia mais:

Cuiabá x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

"Ajudar ao máximo o Vitória", projeta Felipe Vieira sobre retorno

Pontuação do Vitória é inferior a pior campanha da história da Série A

Médico do Vitória atualiza situação de jogadores lesionados

As novidades na lista são a inclusão do meia Pablo, convocado pela primeira vez desde que foi contratado junto ao Jacuipense, e o lateral-esquerdo Felipe Vieira, recuperado de lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) e de volta após quase nove meses afastados dos gramados.

Expulsos na derrota para o Atlético-GO, o lateral-esquerdo PK e o volante Dudu estão suspensos e desfalcam a equipe. Lesionados, o zagueiro Bruno Uvini, o volante Rodrigo Andrade e os atacantes Léo Gamalho, Mateus Gonçalves Everaldo ficaram em Salvador em tratamento no departamento médico. Por opção, o atacante Iury Castilho não foi convocado.

Em compensação, o zagueiro Camutanga estará a disposição após cumprir suspensão. Com isso, o camisa 13 deverá fazer a dupla de zaga com Wagner Leonardo. Na lateral-esquerda, Lucas Esteves deverá ser o titular.

Com o time sem vencer há nove jogos na temporada, sendo seis desses no Campeonato Brasileiro, o Vitória é o penúltimo colocado na Série A, com apenas um ponto somado em seis partidas disputadas.

Acompanhe a lista de convocados para o jogo contra o Cuiabá:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Muriel

Laterais: Willean Lepo, Lucas Esteves e Felipe Vieira

Zagueiros: Wagner Leonardo, Camutanga e Reynaldo

Volantes: Willian Oliveira, Léo Naldi, Luan Santos e Caio Vinícius

Meias: Matheuzinho, Daniel Jr, Jean Mota, Fábio Soares e Pablo

Atacantes: Alerrandro, Janderson, Osvaldo, Luiz Adriano, Zé Hugo, Eryc Castillo

Publicações relacionadas