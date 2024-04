Willean Lepo é regularizado, treina e pode estrear no Ba-Vi | A TARDE

Anunciado pelo Vitória nesta quarta-feira, 17, o lateral-direito Willean Lepo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pelo Rubro-Negro. Na tarde desta quinta-feira, 18, o jogador participou normalmente das atividades no CT Manoel Pontes Tanajura.

Nome de Willean Lepo publicado no BID da CBF | Foto: Reprodução | CBF

Após o aquecimento, o técnico Léo Condé comandou treino técnico de transição com posse de bola para construção de jogadas e houve um complemento com finalização. O departamento médico não atualizou as informações sobre os jogadores em tratamento.

Leia mais: Confira desempenhos da dupla Ba-Vi nas últimas vezes junta na elite

A preparação para o clássico Ba-Vi deste fim de semana continua na tarde desta sexta-feira, 19. Na manhã de sábado, 20, o elenco realiza o último treino e inicia a concentração. A bola rola a partir das 16h de domingo, 21, no Barradão, pela 3ª rodada do Brasileirão.