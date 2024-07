Esposa de meia do Bahia anuncia chegada de mais um filho; veja

Cauly já é pai de duas crianças - Foto: Reprodução | Instagram

A esposa do meia Cauly, do Bahia, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, para celebrar a chegada de mais um herdeiro. Ela, que já é mãe de outras duas crianças, um casal, está à espera do terceiro filho.



Na publicação, os seus dois filhos aparecem celebrando e segurando a foto da ultrassonografia que comprova a gravidez. Ela, Cauly e as crianças vibram juntos em clima de harmonia a chegada de mais um torcedor do Esquadrão de Aço.

🚨 MAIS UM PRA BASE DO ESQUADRÃO!



Chiara Oliveira, esposa de Cauly, postou hoje em seu Instagram um vídeo anunciando gravidez do nosso Mago. Vem aí mais um(a) craque pra base do esquadrão? 😅 Brincadeiras a parte, que venha com saúde e muitas felicidades a família! ❤️ pic.twitter.com/bWyowu2YyJ — mundinho cauly 🧙🏻‍♂️ (@tricolindao) July 17, 2024

Leia também>>> Terceiro cartão amarelo tira Luan de jogo do Vitória contra o Grêmio