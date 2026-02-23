"Esquecer o árbitro", projeta Éverton Ribeiro para jogo com O'Higgins

Éverton Ribeiro pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia precisa vencer para sobreviver na Libertadores - e tudo será decidido nesta quarta-feira, dia 25, na Arena Fonte Nova. Após a derrota por 1 a 0 para o O'Higgins no Chile, o Esquadrão precisa reverter o placar para evitar a eliminação precoce na fase preliminar da Libertadores.

Ciente da pressão, o meia Everton Ribeiro que volta para apoiar o time após suspensão usou sua experiência para traçar o caminho da classificação: foco absoluto no desempenho interno e controle emocional diante de fatores externos.

"Esquecer o árbitro"

Para o capitão tricolor, o segredo para não cair em armadilhas do adversário é a concentração no trabalho coletivo. Para ele, a equipe deve "focar totalmente no que a gente pode fazer, esquecer árbitro, esquecer catimba".

Segundo ele, o grupo precisa colocar em prática o que foi treinado no dia a dia, "deixando a vida dentro de campo" para buscar o triunfo.

"Estilo Libertadores"

Um dos pontos mais discutidos na coletiva foi a necessidade de o Bahia se adaptar ao nível de contato físico da competição continental. O meia reconheceu que, embora o jogo físico não seja naturalmente o forte da equipe, é uma exigência essencial, já que a arbitragem na Libertadores costuma permitir que o jogo siga com menos interrupções.

"Temos que nos impor fisicamente, mesmo que não seja o nosso forte, mas a gente tem condições", pontuou o jogador, citando que o primeiro jogo já serviu como aprendizado sobre como os juízes deixam o lance seguir.

Liderança e transição técnica

Veterano de Libertadores, de Bahia e do futebol, o capitão do Bahia retorna à partida após ficar de fora na ida por suspensão, e carrega uma reponsabilidade que vai além do peso de capitanear o time.

Em meio a um processo de mudança no estilo de jogo, saindo de um modelo baseado puramente em posse de bola para uma equipe que busca maior solidez defensiva e força física em 2025, Everton Ribeiro assume o papel de guia para os mais jovens.

Ele afirmou estar preparado para liderar e ser protagonista, mas ressaltou que todos no elenco podem ser decisivos: "cada um vai fazer o seu melhor para poder fazer a diferença dentro de campo".

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 25, às 19h.