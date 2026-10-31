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PROJETO MILIONÁRIO

Estádio abandonado há 16 anos pode virar autódromo com R$ 40 milhões

Prefeitura abriu licitação para conceder o complexo esportivo por até 60 anos

Téo Mazzoni
Por
Estádio Municipal Antônio Braz Sessim, em Cidreira, pode ser transformado em circuito de automobilismo.
Estádio Municipal Antônio Braz Sessim, em Cidreira, pode ser transformado em circuito de automobilismo. - Foto: Wikimapia.org

A Prefeitura de Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, marcou para o dia 9 de novembro a abertura dos envelopes com as propostas para a concessão do Estádio Municipal Antônio Braz Sessim, conhecido popularmente como Sessinzão. Interditado oficialmente desde 2010, o complexo esportivo poderá passar por uma ampla revitalização, com previsão de investimentos de R$ 40 milhões ao longo do contrato.

O edital prevê uma concessão de 30 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, o que pode estender o vínculo para até seis décadas. A área concedida compreende 60.343,80 m², incluindo todas as edificações e estruturas existentes no estádio.

A empresa ou o consórcio vencedor terá de cumprir um cronograma mínimo de investimentos. Já no primeiro ano de contrato, será obrigatório aportar R$ 1,5 milhão. Nos cinco primeiros anos, o investimento acumulado deverá alcançar pelo menos R$ 5 milhões.

Complexo terá exploração esportiva e comercial

De acordo com as regras estabelecidas no edital, o espaço deverá ser destinado prioritariamente à realização de eventos esportivos e atividades relacionadas. A concessionária ficará responsável por todas as etapas necessárias à recuperação e ao funcionamento do complexo.

Entre as obrigações previstas estão a elaboração dos projetos executivos, a recuperação estrutural e a adequação das instalações existentes. Também caberá à empresa vencedora providenciar licenças, alvarás e aprovações ambientais e urbanísticas, além de executar obras para implantação de novas estruturas.

O contrato ainda atribuirá à concessionária as responsabilidades pela manutenção preventiva e corretiva, segurança e exploração comercial do espaço.

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Federação Gaúcha de Automobilismo tem interesse no projeto

Embora a concorrência pública esteja aberta a empresas e consórcios interessados, a concessão do Sessinzão já desperta a atenção da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA). A entidade mantém conversas com a Prefeitura de Cidreira desde 2025 para viabilizar a transformação do local em um complexo voltado ao esporte a motor.

A proposta prevê a construção de uma pista oval, com capacidade para receber competições de diferentes categorias, incluindo etapas da Nascar Brasil. O projeto também contempla a implantação de um kartódromo integrado ao miolo do circuito.

A iniciativa representa uma possibilidade de dar uma nova finalidade ao estádio, que permanece sem funcionamento desde 2010, e transformar a área em um espaço dedicado ao automobilismo e à realização de eventos esportivos.

Concessão foi liberada após acordo com órgãos de Justiça

A publicação do edital ocorreu após a superação de entraves jurídicos que impediam o avanço do projeto. Em abril de 2026, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) recebeu validação formal junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, permitindo a retomada dos procedimentos regulatórios necessários para transferir a administração do patrimônio público desativado à iniciativa privada.

Com a abertura das propostas marcada para 9 de novembro, a Prefeitura dará mais um passo para definir o futuro do complexo esportivo. Caso a concessão seja concretizada, o Sessinzão poderá deixar para trás mais de uma década de abandono e ganhar uma nova estrutura para receber competições e atividades ligadas ao automobilismo.

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