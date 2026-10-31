Estádio abandonado há 16 anos pode virar autódromo com R$ 40 milhões

A Prefeitura de Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, marcou para o dia 9 de novembro a abertura dos envelopes com as propostas para a concessão do Estádio Municipal Antônio Braz Sessim, conhecido popularmente como Sessinzão. Interditado oficialmente desde 2010, o complexo esportivo poderá passar por uma ampla revitalização, com previsão de investimentos de R$ 40 milhões ao longo do contrato.



O edital prevê uma concessão de 30 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, o que pode estender o vínculo para até seis décadas. A área concedida compreende 60.343,80 m², incluindo todas as edificações e estruturas existentes no estádio.



A empresa ou o consórcio vencedor terá de cumprir um cronograma mínimo de investimentos. Já no primeiro ano de contrato, será obrigatório aportar R$ 1,5 milhão. Nos cinco primeiros anos, o investimento acumulado deverá alcançar pelo menos R$ 5 milhões.



Complexo terá exploração esportiva e comercial

De acordo com as regras estabelecidas no edital, o espaço deverá ser destinado prioritariamente à realização de eventos esportivos e atividades relacionadas. A concessionária ficará responsável por todas as etapas necessárias à recuperação e ao funcionamento do complexo.



Entre as obrigações previstas estão a elaboração dos projetos executivos, a recuperação estrutural e a adequação das instalações existentes. Também caberá à empresa vencedora providenciar licenças, alvarás e aprovações ambientais e urbanísticas, além de executar obras para implantação de novas estruturas.



O contrato ainda atribuirá à concessionária as responsabilidades pela manutenção preventiva e corretiva, segurança e exploração comercial do espaço.



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Federação Gaúcha de Automobilismo tem interesse no projeto

Embora a concorrência pública esteja aberta a empresas e consórcios interessados, a concessão do Sessinzão já desperta a atenção da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA). A entidade mantém conversas com a Prefeitura de Cidreira desde 2025 para viabilizar a transformação do local em um complexo voltado ao esporte a motor.



A proposta prevê a construção de uma pista oval, com capacidade para receber competições de diferentes categorias, incluindo etapas da Nascar Brasil. O projeto também contempla a implantação de um kartódromo integrado ao miolo do circuito.



A iniciativa representa uma possibilidade de dar uma nova finalidade ao estádio, que permanece sem funcionamento desde 2010, e transformar a área em um espaço dedicado ao automobilismo e à realização de eventos esportivos.



Concessão foi liberada após acordo com órgãos de Justiça

A publicação do edital ocorreu após a superação de entraves jurídicos que impediam o avanço do projeto. Em abril de 2026, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) recebeu validação formal junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, permitindo a retomada dos procedimentos regulatórios necessários para transferir a administração do patrimônio público desativado à iniciativa privada.



Com a abertura das propostas marcada para 9 de novembro, a Prefeitura dará mais um passo para definir o futuro do complexo esportivo. Caso a concessão seja concretizada, o Sessinzão poderá deixar para trás mais de uma década de abandono e ganhar uma nova estrutura para receber competições e atividades ligadas ao automobilismo.