Estádio de Pituaçu é liberado para receber jogos do Campeonato Baiano
Praça esportiva fica localizada no bairro de Pituaçu, em Salvador
Por João Grassi
Após o imbróglio com a Prefeitura, o Estádio Roberto Santos, conhecido como Pituaçu, localizado no bairro de Pituaçu, em Salvador, volta a ficar apto para receber partidas de futebol.
Conforme revelou uma fonte ao Portal A TARDE, o alvará de funcionamento foi emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) nesta segunda-feira, 12.
Embora já esteja liberado, Pituaçu ainda não poderá ser o palco do duelo entre Jacuipense e Vitória, na próxima terça-feira, 13. O A TARDE já havia noticiado sobre o prazo de envio do alvará para a Federação Bahiana de Futebol (FBF).
Com isso, o jogo válido pela segunda rodada do Baianão acontecerá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A informação foi confirmada pelo Jacuipense, mandante do confronto com o Rubro-Negro.
Além do Jacuipense, o Galícia foi outro clube que solicitou Pituaçu como mando de campo.
